EROTİK FUARA KATILDI

Tecrübeli oyuncu son günlerde katıldığı organizasyonlar sebebiyle de gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz haftalarda bir poker turnuvasına katılan Kruse, birkaç gün önce de "venüs" adında erotik bir fuara katıldı. Oyuncunun bu durumu birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı. Ayrıca oyuncunun ciddi bir sakatlık geçirdiği, geri dönüş için çalışmalarını sürdürdüğü de kaydedildi.

2019-20 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Kruse, 23 maçta 7 gol atıp 8 de asist yapmıştı.