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'Maviye Sürgün’de 'Ali’nin 'Ozan’a altınların olduğu çantayı vermesi karşılığında suçlandığı gemide neler yaşandığını anlatması için anlaşma sunduğu tanıtımda çantanın olduğu araçla yola çıkan 'Azra' ve arkadaşları polis kontrolüne takılıyor. Çantanın araçta olduğu anlayan 'Defne’nin ne yapacağı merak konusu olurken, heyecan dolu bir bölüm izleyicileri bekliyor.

'MAVİYE SÜRGÜN’ÜN DOKUZUNCU BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? 'Ali', 'Arda’yı bulan kişinin 'Ozan' olmasına öfkelenirken, ikili arasındaki düşmanlık giderek alevlendi. 'Ali', komisere gidip 'Ozan' hakkındaki şüphelerini anlattı. 'Seval', 'Aydam Otel’e gitti. 'Ali', 'Seval’in soyadının 'Ozan' ile aynı olduğunu duyunca şüphelendi. 'Ali' ve 'Seval’in tanışması dikkat çekti. 'Ricardo’nun ölümünden sonra 'Ozan' ve 'Defne' tekrar ifadeye çağırılırken, karakolda 'Seval’in olması şaşkınlık yarattı. REKLAM

'Defne', 'Ozan’ın bilgisayarına girip bilgiler almak için 'Ali'ler ile plan yaptı. 'Ali', 'Ozan’ı tekneden uzaklaştırmak için onu akşam yemeğine davet etti. 'Murat', 'Ozan’ın bilgisayarındaki bilgileri almayı başardı ve 'Ali', 'Ozan’ın yapacağı sevkiyat hakkındaki bilgileri komisere verdi. Sevkiyat aracını arayan polisler kolilerin içinde kitap ve oyuncakla karşılaşırken, o anlarda 'Ozan’ın gelmesiyle gerilim arttı. 'Ali', 'Ozan’ın uyuşturucu şebekesiyle çalıştığından emindi. 'Ozan' ise çok rahat görünüyordu. Polislerin araması devam ederken, “Ozan' yakalanacak mı?” sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

Intermedya ve NBCU’ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan 'Maviye Sürgün’ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor. 'Maviye Sürgün', yeni bölümüyle çarşamba akşamı saat 21.30’da SHOW TV'de. İşte 'Maviye Sürgün’ün 10. Bölüm 2. Tanıtımı; 'Ali' ve 'Defne'den büyük plan