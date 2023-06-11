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'Maviye Sürgün'ün ön izleme sahnesi yayınlandı

SHOW TV'nin yarın akşam izleyiciyle buluşacak, yapımını O3 Medya'nın üstlendiği yeni dizisi 'Maviye Sürgün'den ön izleme sahnesi yayınlandı. Marmaris Selimiye'nin büyülü atmosferinde çekilen farklı hikayesiyle izleyicileri ekran başına toplamaya hazırlanan dizide Ali (Caner Cindoruk) ve Defne (Damla Sönmez) arasında yaşanacaklar heyecan uyandıracak

Giriş: 11.06.2023 - 17:15 | Güncelleme: ABONE OL
'Maviye Sürgün'ün ön izleme sahnesi yayınlandı
HABERTURK.COM

SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Maviye Sürgün'ün yayınlanan ön izlemesi sahnesinde; Defne hayatını kurtaran Ali'ye veda ediyor ve ikilinin yolları ayrılıyor. Ali'nin Defne'ye olan bakışları dikkat çekerken, ikilinin uyumu da göz dolduruyor.

Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un yer aldığı 'Maviye Sürgün'ün başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Gökşen Ateş ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

'Maviye Sürgün' dizisinin hikâyesi ise kısaca şöyle; uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih'in (Hakan Salınmış) yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne'dir (Damla Sönmez). Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış̧ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.

"Bir zamanlar sadece karaya vuran dalgaların seslerinin yükseldiği Çamlıkıyı'da; Ali, Defne ve Ozan üçgeninde; çevredeki herkesi de içine alarak sürükleyecek, geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanması, sırların ve aile ilişkilerinin ortalığa dökülmesi artık kaçınılmazdır."

Intermedya ve NBCU'ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan 'Maviye Sürgün', yarın akşam saat 20.00'de SHOW TV'de!

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