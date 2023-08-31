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SHOW TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'ın buluştuğu 'Maviye Sürgün'ün dün akşam ekrana gelen 12'nci bölümünde; Ali ile yakınlaşmalarının ardından Defne bir süre daha Çamlıkıyı'da kalacağını belirtti. Ali, Ozan'ın sıradaki hedefinin Salih olduğunu öğrendi. Bu sırada hamlesini önce yapan Ozan, Salih'in kapısına dayandı. Peki Ali, Salih'i koruyabilecek miydi?

Ozan, Salih'in kapısında;

"GEREKİRSE DÜNYAYI YAKARIM BEN SENİN İÇİN!"

'Maviye Sürgün'ün final bölümü tanıtımı yayınlandı. Ali'nin Ozan'ı tehdit ettiği tanıtımda Defne, Ali ve ailesi için Ozan'la karşı karşıya geliyor. Final bölümünde yaşanacaklar heyecanla bekleniyor!

'Maviye Sürgün'ün Final Bölümü Tanıtımı;

Intermedya ve NBCU'ya ait Amerikan televizyon kanalı Telemundo arasındaki anlaşmanın ilk meyvesi olan Maviye Sürgün'ün yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun yer alıyor. Dizinin başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak yer alırken; onlara Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı ve Hakan Salınmış gibi çok değerli oyuncular eşlik ediyor.

'Maviye Sürgün', final bölümüyle çarşamba akşamı saat 21.30'da SHOW TV'de!