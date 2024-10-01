Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel "Mavi Nefes"in ilk durağı Maltepe oldu | Son dakika haberleri

        Mavi Nefes Eğitim Otobüsü yolculuğuna Maltepe'den başladı

        Marmara Denizi'nde atık yüzey temizliği ve bölge illerinde deniz temizliği konusunda farkındalık eğitimlerini kapsayan Mavi Nefes Projesi'nin eğitim otobüsünün bu yıl ilk durağı İstanbul'un Maltepe ilçesi oldu. Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, "Bu projeyi 4. yılımızda Maltepe'den başlattık. Daha sonra Keşan'a, Ayvalık ve Bursa'ya tekrar gideceğiz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 18:18 Güncelleme: 01.10.2024 - 18:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Mavi Nefes"in ilk durağı Maltepe oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Öğrencilerin deniz kirliliğini önlemek üzere eğitim alarak projeler geliştirecekleri çeşitli atölyelerin yer aldığı "Mavi Nefes Eğitim Otobüsü"nün dördüncü yılında ilk durağı İstanbul'un Maltepe ilçesi oldu.

        Maltepe Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün ev sahipliği yaptığı proje Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA ve Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlendi.

        Deniz Temiz Derneği/TURMEPA Genel Müdürü Semiha Öztürk, Marmara Denizi'nin temizliği için 3 yıldır dolaştıklarını belirterek, "Marmara’da gezmediğimiz yer kalmadı ve bir tek Maltepe'ye ulaşamamıştık. Bu projeyi 4. yılımızda Maltepe’den başlattık. Burada bir hafta sizinle birlikte olacağız. Daha sonra Keşan'a, Ayvalık ve Bursa'ya tekrar gideceğiz" dedi.

        Projeyle öğrencilere denizi sevdirmek ve denizleri koruma bilincini aşılamak hedefleniyor. Maltepe Cumhuriyet Meydanı'nda dört gün boyunca ziyarete açık olacak eğitim otobüsünde ilçedeki ortaokul öğrencileri için robotik kodlama ve beceri atölyeleri düzenlenecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #mavi nefes eğitim otobüsü
        #istanbul haberleri
        #Maltepe Belediyesi
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        TBMM'de yeni yasama yılı başladı!
        "Makama saygıdan kalktık, bundan sonra da olacak"
        "Makama saygıdan kalktık, bundan sonra da olacak"
        Sır perdesi aralanacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarında polis nöbeti
        Sır perdesi aralanacak mı? Cem Garipoğlu'nun mezarında polis nöbeti
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        Serhat Akın'a silahlı saldırıda şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
        1 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        1 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        "RFS ile Galatasaray ayrı dünyalarda"
        2 yaşındaki Sıla bebekten korkutan haber!
        2 yaşındaki Sıla bebekten korkutan haber!
        Karşılıksız çek adedi eylülde yüzde 112,2 arttı
        Karşılıksız çek adedi eylülde yüzde 112,2 arttı
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        Kışı önden tahmin etmek mümkün mü?
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu, neden hala bulunamadı?
        Üniversiteli Rojin'e ne oldu, neden hala bulunamadı?
        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında
        Dünyanın gözü İsrail-Lübnan hattında
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        İsrail'in işgal planı ve Hizbullah'ın stratejisi
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Gedson durdurulamıyor!
        Gedson durdurulamıyor!
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Hileli ürünler tüketiciyle anında paylaşılacak
        Habertürk Anasayfa