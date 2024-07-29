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        Haberler Dünya Mavi Hat'ta saldırılar sürüyor: Hizbullah, İsrail sınırındaki askeri mevzileri vurduğunu duyurdu | Dış Haberler

        Mavi Hat'ta saldırılar sürüyor: Hizbullah, İsrail sınırındaki askeri mevzileri vurduğunu duyurdu

        Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor. Hizbullah, Gazze'deki Filistin halkının desteklenmesi amacıyla ve İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Şakra beldesine düzenlediği saldırıya misilleme olarak er-Rahib, Malikiye ve Bağdadiye askeri üssünün güdümlü füze, katyuşa roketleri ve uygun silahlarla hedef alındığını duyurdu. İsrail ordusunun ise Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenlediği ve yaralıların olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 18:17 Güncelleme: 29.07.2024 - 21:02
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        Hizbullah, İsrail'i vurdu
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        Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan 7 askeri üssüne saldırılar düzenlediğini duyurdu.

        Hizbullah, resmi Telegram hesabından İsrail ordusuna yönelik saldırısı hakkında açıklama yaptı.

        Açıklamada, İsrail ordusunun sınır hattında yer alan er-Rahib, Malikiye ve Bağdadiye askeri üssüne güdümlü füze, katyuşa roketleri ve uygun silahlarla saldırı yapıldığı kaydedildi.

        Hizbullah tarafından daha sonra yapılan açıklamada, Tel Karantina'da yer alan askeri teçhizatların, sınır hattında konuşlanan Merkava tipi tankın, Abad ve Hadab Yarin askeri üslerinin güdümlü füze, katyuşa roketleri ve uygun silahlarla vurulduğu aktarıldı.

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        İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 386 Hizbullah mensubu ve 18 İsrail askeri öldü.

        İSRAİL'DEN SALDIRI

        Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail güçleri insansız hava aracı (İHA) ile Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde bulunan Kunin beldesindeki bir aracı vurdu.

        Saldırı sonucu 1'i ağır olmak üzere araç içerisindeki kişilerin yaralandığı, olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

        NNA daha sonra geçtiği haberde, İsrail İHA'larının Kfar Ruman beldesi yolu üzerinde bir motosikleti vurduğunu duyurdu.

        Motosiklete düzenlenen saldırıda Suriye uyruklu 25 yaşındaki Muhammed Halef'in hayatını kaybettiği, 1 Suriyeli ve 1 Lübnanlı sivilin yaralandığı aktarıldı.

        İsrail ordusundan yapılan açıklamadaysa, sabah saatlerinde Lübnan'dan fırlatıldığı tespit edilen yaklaşık 20 roketin, İsrail'in kuzeyinde açık bir alana düştüğü, saldırının can kaybı ya da yaralanmaya neden olmadığı belirtildi.

        Açıklamada, saldırının gerçekleştirildiği Lübnan’ın güneyindeki roket fırlatma rampasının vurulduğu, Hizbullah’a ait altyapı ve hedeflere de saldırı düzenlendiği kaydedildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Hizbullah
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