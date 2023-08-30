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        Mavi Ay nedir, dolunay hangi isimlerle anılıyor?

        30 Ağustos gecesi gözlemlenecek dolunaya Mavi Ay ismi veriliyor. Mavi, Ay'a renginden dolayı verilen bir isim değil ve Mavi Ay her iki ya da üç yılda bir, aynı ay içinde iki kez dolunay evresi oluştuğunda gözlemlenebiliyor.

        Giriş: 30.08.2023 - 15:41 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:41
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        Mavi Ay nedir, dolunay hangi isimlerle anılıyor?
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        30 Ağustos'ta gözlemlenen dolunaya Mavi Ay ismi veriliyor. Mavi, Ay'a renginden dolayı verilen bir isim değil ve Mavi Ay her iki ya da üç yılda bir, aynı ay içinde iki kez dolunay evresi oluştuğunda gözlemlenebiliyor.

        Normalde bir yıl boyunca Ay 12 kez dolunay evresine giriyor. Bunların her birinin Çilek Ay, Hasat Dolunayı ya da Solucan Ay gibi özel isimleri var.

        Ancak Mavi Ay bunlardan biraz daha farklı.

        Ay'ın evreleri her 29,5 günde bir tekrar ediyor. Evrelerin yıl boyunca 12 kez tekrarlanması 354 gün sürüyor. Bir yılın 365 ya da 366 gün sürmesi nedeniyle yılın 13'üncü dolunayı normal isimlendirmelere uymuyor. Bu nedenle Mavi Ay olarak adlandırılıyor.

        İngilizce'de nadiren meydana gelen şeyleri anlatan "Mavi Ay'da bir" (once in a Blue Moon) deyimi de bu durumdan geliyor.

        Aylara göre dolunaya verilen isimler

        Dünya çapında farklı medeniyetler her ay gördükleri dolunaya o ay içinde yaşanan olaylara göre farklı isimler verdi.

        Aylara göre dolunaya şu isimler veriliyor:

        Ocak: Kurt Ay

        Amerikan yerlileri ve Orta Çağ Avrupalıları'nın Ocak ayında gördükleri dolunaya Kurt Ay ismini vermelerinin bu ay daha az yemek bulabildikleri için kurtların daha fazla ulumasından kaynaklandığı düşünülüyor.

        Şubat: Kar Ay

        Kuzey Amerika'da Şubat ayının karlı havası bu ay görülen dolunaya Kar Ay isminin verilmesine neden oldu. Diğer yaygın adlandırmalarda arasında Fırtına Ay ve Açlık Ayı var.

        Mart: Solucan Ay

        Solucan Ay kış bitimine denk gelen Mart ayında gözlemleniyor. Bu dönemde solucanlar gibi küçük canlılar toprakta kıpırdanmaya başlıyor. Aynı zamanda Süt Ay olarak da adlandırılıyor.

        Nisan: Pembe Ay

        Pembe Ay da adını renginden ziyade Amerikan yerlilerinin Kuzye Amerika ve Kanada'da ilkbaharın başlarında açan ve alev çiçeği adı verilen pembe çiçeklerden alıyor.

        Diğer kültürlerde Yumurta Ay ve Balık Ay olarak da anılıyor.

        Mayıs: Çiçek Ay

        Mayıs'ta açan çiçeklerden esinlenen ismin yanında Tavşan Ay, Mısır Ekim Ayı ve Süt Ay isimleri kullanılıyor.

        Haziran: Çilek Ay

        Kuzey Amerika'daki yerli Algonkin kabilesi bu ay yabani çilekleri hasat ettikleri için Ay'da bu ismi verdi.

        Bal Ay, Gül Ay ve Çayır Ay olarak da biliniyor.

        Temmuz: Erkek Geyik Ay

        Erkek geyiklerin boynuzlarının büyümesi tamamlandığı için bu dolunay Erkek Geyik Ay olarak biliniyor. Yazın gerçekleşen gök gürültülü yağışlar nedeniyle Gök Gürültüsü Ayı ismi de verilmiş.

        Ağustos: Mersin Balığı Ay

        Kuzey Amerika'daki kabilelerin bu ay mersin balığı tutması Ağustos'ta görülen dolunayın bu isimle anılmasına ilham verdi. Tahıl Ay olarak da biliniyor.

        Eylül: Mısır Ay

        Sonbahar ekinoksuna en yakın dolunaya Hasat Ay denir.

        Eylül ayındaki dolunayın Mısır Ay olarak adlandırılması yaz mevsiminin sonunda mahsullerin toplandığı zamana denk gelmesinden kaynaklanıyor olabilir.

        Bu zamanda Ay özellikle parlak görünüyor, böylece çiftçiler gece de hasat yapmaya devam edebiliyor.

        Ekim: Avcı Ay

        Bu dönem insanların kış ayları için plan yaptığı ve yemek için hayvan avladığı dönem.

        Eylül ayındakine benzer şekilde buna Hasat Ay da denir.

        2020'de Ekim ayının ilk dolunayı Hasat Ay, ikincisi ise Mavi Ay'dı.

        Kasım: Kunduz Ay

        Kunduzların barajlarını yapmaya başladığı döneme denk geldiği için bu isimle anılıyor. Ayaz Ay olarak da biliniyor.

        Aralık: Soğuk Ay

        Aralık ayındaki soğuk havalar nedeniyle dolunaya bu isim veriliyor. Bunun yanında Uzun Gece Ayı ve Meşe Ay olarak da biliniyor.

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