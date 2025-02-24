Mauro Icardi, sevgilisi China Suárez ile birlikte derbiyi tribünde izledi

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatsa da takımına olan desteğini esirgemedi.

Maç öncesinde sahaya çıkan Mauro Icardi, tüm stadyuma üçlü çekerek taraftarlarla bir araya geldi ve takımına olan bağlılığını bir kez daha gösterdi.