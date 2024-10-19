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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi: Rekor kırmaya devam ediyoruz - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi: Rekor kırmaya devam ediyoruz

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, maçın ardından, "Rekor kırmaya devam ediyoruz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 22:07 Güncelleme: 19.10.2024 - 22:07
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        "Rekor kırmaya devam ediyoruz"
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        Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 3-0'lık Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        "GALİBİYETLE DÖNMEK ÖNEMLİYDİ"

        Mauro Icardi yaptığı açıklamada, "Galibiyetle dönmek önemliydi. Yolumuza galibiyetle devam etmek istiyorduk. Goller için, takımıma yardım ettiğim için mutluyum. Hocamızın bugün doğum günüydü, onu da kutluyorum." dedi.

        "BEN DE ONLAR İÇİN REFERANS NOKTASIYIM"

        Arjantinli yıldız, Kerem ve Yunus Akgün ile ilgili, "Şanslıyım. İlk senemden itibaren Kerem'le oynadım. Onun nasıl geliştiğini gördüm, yardımcı olduğuma da inanıyorum. Geçen sezon Barış'ta da patlama oldu. Yunus'ta da şu an gözüküyor. İhtiyacı olan her şeye sahip. Kerem ve Barış'tan sonra onda da patlama oldu. Ben de onlar için bir referans noktasıyım aslında. Onlarla birlikte oynuyor olmak benim için de bir gurur kaynağı." diye konuştu.

        "REKORLARI BİLİYORUZ"

        Mauro Icardi ayrıca, "Sezon başında her oyuncunun kendi hedefleri oluyor. Kim ne rekor kırmış biliyoruz. Bu attığım golle en çok gol atanlar arasında ilk 10'a girdim. İnsanlar bana burada çok iyi davranıyorlar. Taraftarımız çok iyi davranıyor. Biz de her gün çalışıyor, karşılığını alıyoruz. 2.5 senede yaptıklarımla birçok rekor kırdım, kırmaya da devam ediyorum, bununla da gurur duyuyorum." açıklamasını yaptı.

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