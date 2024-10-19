Mauro Icardi: Rekor kırmaya devam ediyoruz

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, 3-0'lık Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"BEN DE ONLAR İÇİN REFERANS NOKTASIYIM"

Arjantinli yıldız, Kerem ve Yunus Akgün ile ilgili, "Şanslıyım. İlk senemden itibaren Kerem'le oynadım. Onun nasıl geliştiğini gördüm, yardımcı olduğuma da inanıyorum. Geçen sezon Barış'ta da patlama oldu. Yunus'ta da şu an gözüküyor. İhtiyacı olan her şeye sahip. Kerem ve Barış'tan sonra onda da patlama oldu. Ben de onlar için bir referans noktasıyım aslında. Onlarla birlikte oynuyor olmak benim için de bir gurur kaynağı." diye konuştu.