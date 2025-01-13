Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez: Aşk patlaması

Mauro Icardi; "En iyi hikâyeler, en beklemediğin anda başlar... Kim bilir? Bunlar kaderin işleri. Ne kadar zaman geçerse geçsin ya da kaç yol giderse geçsin, her zaman iki insanı bir araya getirmenin bir yolunu bulan kader... Çünkü yıldızlarda yazılmış gibi görünen karşılaşmalar var; çocukluğumuzdan beri her gece birlikte izlediğimiz ve birçok şeyin hayalini kurduğumuz karşılaşmalar. Bugün daha fazla işarete ihtiyacım yok. Seninle olduğumu biliyorum, olmam gereken yerdeyim" ifadelerini kullanmıştı.