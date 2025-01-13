Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez: Aşk patlaması
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez, yeni aşk pozlarını paylaştı. Suarez, fotoğraflarına; "Aşk patlaması" notunu düştü
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Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, adının aşk dedikodularına karıştığı oyuncu, model ve şarkıcı China Suarez ile birlikte olduğunu doğrulamıştı. Icardi, geçtiğimiz hafta sevgilisiyle fotoğraflarını paylaşmıştı.
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Mauro Icardi; "En iyi hikâyeler, en beklemediğin anda başlar... Kim bilir? Bunlar kaderin işleri. Ne kadar zaman geçerse geçsin ya da kaç yol giderse geçsin, her zaman iki insanı bir araya getirmenin bir yolunu bulan kader... Çünkü yıldızlarda yazılmış gibi görünen karşılaşmalar var; çocukluğumuzdan beri her gece birlikte izlediğimiz ve birçok şeyin hayalini kurduğumuz karşılaşmalar. Bugün daha fazla işarete ihtiyacım yok. Seninle olduğumu biliyorum, olmam gereken yerdeyim" ifadelerini kullanmıştı.
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China Suarez, Icardi ile yaptığı tatilden fotoğraflarını paylaştı.
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China Suarez, fotoğraflarına; "Aşk patlaması" notunu düştü.
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China Suarez'in fotoğraflarını 570 bin kişi beğendi.