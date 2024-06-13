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        Haberler Magazin Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'dan servet değerindeki çantalarına hırsızlara karşı tedbir - Magazin haberleri

        Wanda Nara'dan hırsızlara karşı önlem

        Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, servet değerindeki bir oda dolusu çantalarını gözler önüne serdi. 160'tan fazla çantaya sahip olan Nara, hırsızlığa karşı bir dizi önlem aldı

        Giriş: 13.06.2024 - 15:52 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:54
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        • 1

          Arjantinli model, televizyon sunucusu ve futbol menajeri Wanda Nara, eşi Mauro Icardi ve çocuklarıyla birlikte ligin tamamlanmasından sonra İstanbul'dan Milano'ya gitti.

        • 2

          Wanda Nara, ailesiyle bir süre Milano'da kaldıktan sonra soluğu memleketleri olan Arjantin'de aldı.

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          ALTI BAVULLU SEYAHAT

          Lüks yaşantısıyla da adından sıkça adından söz ettiren 37 yaşındaki Nara, Arjantin'e çok sayıda bavulla gitti.

        • 4

          Wanda Nara, Arjantin'e uçmadan önce Milano'daki evinde yer alan servet değerinde olan çantalarının yer aldığı odayı gözler önüne serdi.

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          HIRSIZLARA KARŞI ÖNLEM

          Wanda Nara; fotoğraftan sayabildiğimiz kadar 160'tan fazla çantanın yer aldığı bu odayı hırsızlara karşı korumak için nasıl bir önlem aldığını da açıkladı.

        • 6

          "ÜÇ KAPIDAN GEÇMENİZ GEREKİYOR"

          Çantalarının her birini titiz bir şekilde kullanıp saklayan Wanda Nara, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Burada koleksiyonum var. Parmak izi ve şifreyle mühürlenmiş üç kapıdan geçmeniz gerekiyor."
          Wanda Nara, ayrıca çantalarını sigortalattığını dile getirdi.

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