Mauro Icardi: Galatasaray'da efsane olmak istiyorum
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 'Şampiyonlar Ligi Magazin'e verdiği röportajda Galatasaray'daki hedeflerini açıkladı. Galatasaray'da en başından beri kendisini çok iyi hissettiğini ve bu nedenle yeniden sarı-kırmızılıları tercih ettiğini belirten Arjantinli golcü, "Galatasaray'da efsane olmak istiyorum" dedi.
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Galatasaray formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Mauro Icardi, UCL Magazine'e (Şampiyonlar Ligi Magazin) konuk oldu.
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Devler Ligi play-off turu ilk maçında Molde'ye attığı şık golü anlatan Arjantinli yıldız, "Bazı oyuncuların özel yetenekleri vardır, benimkisi gol atmak! Bu bir sır değil. Geçtiğimiz gün 200 gole ulaştım. Her gol attığımda beni destekleyen taraftarlardan açıkçası çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nde gol atmak harikaydı. Güzelliği ve önemi nedeniyle bu golü asla unutmayacağım. O anda hareketlenmemi sağlayan şey nereye gideceğimi gösteren içgüdüydü. Havadan gelen topun nereye düşeceğini sadece tahmin ettim. Savunmalar için bu toplar her zaman tehlikelidir. Savunma da kaleci de o vuruşu beklemiyordu. Tekrar izlediğinizde, 'Ne gol ama!' diyorsunuz." ifadesini kullandı.
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Inter ve PSG maceraları hakkında da konuşan Icardi, "Inter'deki dönemim iyi bir tecrübeydi. Takımın kaptanıydım ve neredeyse her yıl 20 gol barajını aştım. Paris'teki dönemim iyiydi ama sonlara doğru bozulmaya başladı. Önemli tecrübeler edindim. Takım için kritik olmadığım dönemlerde başka şeyler keşfettim. Farklı antrenman metodları ve gelişme yolları buldum. Paris bu açıdan yardımcı oldu." dedi.
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Başarılı futbolcu, Türkiye'deki futbol tutkusunun Arjantin'e çok benzediğini de belirterek, "Ben Galatasaray'a gelip her zaman yaptığım şeyi tekrar kanıtlama fırsatı buldum. Kendime yeni amaçlar ediniyorum. Açıkçası ilk andan beri çok iyi hissettiğim bir kulübe geldim. Arjantin'de futbolla yatıp futbolla kalkarız. Burada da benim dikkatimi çeken en büyük şey taraftarın tutkusu oldu. Bazıları, eğer Türkiye'deyseniz Avrupa'nın elit seviyesinde oynamadığınızı ve saldığınızı düşünüyor. Ben ise tam aksine Türkiye'de rekabetçi olup çok önemli başarılar kazanmak istiyorum." diye konuştu.
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Son olarak Galatasaray'daki hederfleriyle igili konuşan Icardi, "Ben futbola başladığımdan beri; kişiliğim, karizmam ve karakterim hiç değişmedi. Ben buyum! Galatasaray'da futbola son derece tutkun taraftarlar olduğunu gördüm ve onlarla gerçekten çok iyi bir bağ kurduk. Galatasaray'da efsane olmak istiyorum." dedi.
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