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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mauro Icardi, dünyanın en pahalı otomobilini aldı! - Galatasaray Haberleri

        Mauro Icardi, dünyanın en pahalı otomobilini aldı!

        Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, düynanın en pahalı otomobili kabul edilen araçlardan satın aldı! Fiyat etiketi bulunmayan ve tahmini değeri dudak uçuklatan otomobilin yapımı dört yıl sürüyor! Bu aracın Icardi dışında sadece bir milyarder ile Jay Z - Beyonce çiftinde olduğu belirtiliyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2023 - 15:05 Güncelleme: 05.09.2023 - 15:05
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          Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi bu kez otomobiliyle gündemde...

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          Golcü oyuncu kendisine bir dünyada sadece üç kişide bulunan Rolls-Royce satın aldı!

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          Boat Tail'in bir fiyat etiketi yok ama Arjantinli oyuncuya teslim edilenin değeri 26 milyon Euro.

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          Boat Tail şu anda dünyanın en pahalı yeni otomobili olarak kabul ediliyor.

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          Bir Phantom'a dayanan bu model için özel olarak bin sekiz yüz on üç parça tasarlandı.

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          Bu modellerden biri, servetini inci endüstrisinden kazanan bir sanayiciye, bir diğeri Jay-Z - Beyonce çiftine ve üçüncüsü de Mauro Icardi'ye satıldığı konuşuluyor.

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          YAPIMI DÖRT YIL SÜRÜYOR

          Boat Tail'de pembe altın dokuma iplik süslemeleri, kraliyet ceviz kaplaması gibi detaylar bulunuyor.

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          Her bir Boat Tail'in tamamen elle montajı dört yıla kadar sürdüğü belirtiliyor.

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          Kaputun altındaki 6.7 litrelik V12 motor neredeyse 600 bhp güç üretiyor.

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          Bu 4 koltuklu cabrio'nun arkasına entegre edilmiş teleskopik güneşlik ve masa, iki kişilik bir piknik için otomatik olarak açılıyor... Tabii ki biri özel olarak tasarlanmış iki buzdolabı ile birlikte.

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          Arka bagajda, otomobilin tonuna uygun olarak üretilen gümüş çatal bıçak takımı ve porselen tabaklar bulunuyor.

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