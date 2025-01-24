Mauro Icardi, Wanda Nara ve L-Gante ile barışmasına sert çıktı

"ÖNEMLİ OLAN ÇOCUKLARIM"

Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Ne kadar ciddiyetsiz ki biz çocuklarla ilgili bir duruşmadayken, diğer tarafın avukatı yalnızca gazetecilerle konuşmakla ilgileniyor.

Adaletin sağlanması yerine medyatik olana odaklanmış durumdalar. Bir ceza avukatının, aile duruşmasında müvekkilinden bahsetmesi oldukça garip. Asıl önemli olan çocuklarım. Onların korunması konusundaki endişelerimi anlamanızı rica ediyorum.”