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Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, önceki gün sevgilisi Rita Alonso ile birlikte bir AVM'de objektiflere takıldı. Lemos, sevgilisi ile birlikte bir süre alışveriş yaptıktan sonra meydan katına çıkarak açık alanda dolaştı.

Neşeli halleri ile dikkat çeken ikili, daha sonra bir mekanda akşam yemeği yedi.