Fenerbahçe uzun süredir beklediği stopere kavuştu! Sarı-lacivertliler dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Mauricio Lemos'u transfer etti.

TRT Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe, 24 yaşındaki stoper için Las Palmas'a 1,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

3 yıllık sözleşme imzalanan Lemos ise yılda 850 bin Euro kazanacak.