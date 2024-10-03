Matthew Perry'nin doktoru ünlü oyuncunun ölümündeki rolünü mahkemede itiraf etti

Ünlü oyuncunun kişisel asistanı, iki doktor ve aralarında savcıların 'Ketamin Kraliçesi' olarak tanımladığı biri de dahil olmak üzere çok sayıda kişi, Matthew Perry'ye ketamin sağlamakla suçlandı.

Savcılar, Matthew Perry'nin kişisel asistanının ve bir tanıdığının, ünlü yıldıza binlerce dolar değerinde ketamin sağlamak için iki doktor ve bir uyuşturucu satıcısıyla birlikte çalıştığını iddia etti.