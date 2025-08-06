Matthew McConaughey, aksanı yüzünden 'Titanic'i kaçırdı

1997 yapımı 'Titanic', dünya sinemasının fenomen filmlerinden biri olarak kabul görüyor. 2 milyar 264 milyon dolarlık hasılatıyla da gişe sıralamasında ilk 5'te bulunan film, 14 Nisan 1912'de Atlas Okyanusu'nda batan dönemin en büyük gemisinde yolcuların yaşadıklarını hikâye edindi.

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Bildiğiniz üzere; 'Jack Dawson'ı canlandıran Leonardo DiCaprio ile 'Rose'a hayat veren Kate Winslet, filmin gösterime girmesinden sonra küresel şöhrete ulaşmış, kariyer yıldızlarını bir hayli parlatmıştı.

Leonardo DiCaprio'nun 'Titanic'te rol almaması halinde kariyer akışının nasıl olacağını bilemeyiz ama filmde kamera karşına geçmesi tamamen Matthew McConaughey'ın güney aksanına sahip olmasıyla gerçekleştiği ortaya çıktı.

Matthew McConaughey

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Şöyle;

'Jack Dawson' rolü için önce Matthew McConaughey ile deneme çekimleri gerçekleştirilmiş. McConaughey'nin güney aksanı filmin yönetmeni James Cameron'ın hoşuna gitmemiş ve şöyle demiş; "Şimdi farklı bir şey deneyelim."

Leonardo DiCaprio - Kate Winslet - James Cameron

Matthew McConaughey, James Cameron'ın aksanını beğenmemesini beğenmeyerek şöyle karşılık vermiş; "Hayır, bu oldukça iyiydi. Teşekkürler." Bunun üzerine bir sonraki deneme çekimi Leonardo DiCaprio ile gerçekleştirilmiş. James Cameron'un 'Jack Dawson'ı bulduk" demesiyle kadronun çatısı oluşturulmuş. Bütün bu bilgiler, filmin yapımcısı Jon Landau'nun önümüzdeki günlerde yayımlanacak olan anı kitabında yer alacak. Hayatını geçtiğimiz yıl kaybeden Landau'nun ailesi, anıları kitap halinde herkesle paylaşmaya karar vermesi üzerine 'Titanic' ile ilgili birçok bilinmeyen de gün ışığına çıkacak. Jon Landau Matthew McConaughey, 'Jack Dawson'ın deneme çekimi için şunları söylemişti; "Kate Winslet ile okumaya gittim. Aslında bu, Kate için seçme değildi. Filme zaten alınmıştı, onun için bir nevi ekran testi gibiydi. Dışarı çıkarken, beni kapıya kadar geçirdiler 'Harika geçti' dediler ve sarıldık. Gerçekten olacağını düşünmüştüm ama olmadı" açıklamasını yaptı.