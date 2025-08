Matt Damon ve Ken Jennings, ödülü bağışladı

Jimmy Kimmel’ın sunuculuğunu yaptığı ‘Who Wants to Be a Millionaire?’ (Kim Milyoner Olmak İster?) programının bu haftaki bölümünde, Oscar ödüllü oyuncu Matt Damon ile sunucu Ken Jennings birlikte yarıştı. ABC'de yayınlanan program, 4.46 milyon izleyiciye ulaşarak, son 5 yılın en yüksek reytingini aldı.

Final sorusuna kadar birlikte ilerleyen ikili; "Rüzgarla birlikte ağaç yapraklarının çıkardığı en güzel işitsel etkiyi tanımlayan kelime hangisidir?" sorusuyla karşılaştı. Matt Damon ile Ken Jennings, 1 milyon dolarlık soruya 'susurrus' (fısıltı) yanıtını vererek, büyük ödülü kazandı. Matt Damon, yarışmadan elde edilen gelirin, gelişmekte olan ülkelerde temiz suya erişim sağlamak amacıyla çalışan Water.org adlı yardım kuruluşuna bağışlanacağını açıkladı.