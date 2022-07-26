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Mathys Tel 89 dakika ile Bayern Münih'e transfer oldu!

Rennes tarihinin en genç futbolcusu olan Mathys Tel resmen Bayern Münih'te! Fransa'nın genç milli takımlarında 15 maçta 10 gol atan genç yıldız profesyonel olarak süre aldığı 79 dakika sonrasında Bayern Münih'in yolunu tuttu! Alman devi, Rennes'e bu transfer için 20+8,5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeyecek

26.07.2022 - 14:41 | Güncelleme: ABONE OL
Mathys Tel 89 dakika ile Bayern Münih'e transfer oldu!

Bayern Münih yeni altın çocuğunu Fransa'da buldu! 16 yıl 110 günle Rennes tarihinin en genç oyuncusu olan Mathys Tel, resmen Alman devine transfer oldu.

Profesyonel olduktan sonra Ligue 1'de 49, Konferans Ligi'nde 15, Coupe de France'ta 15 dakika süre alan 17 yaşındaki yıldız, toplamda 79 dakika ile Bayern Münih'in yolunu tuttu.

Alman ekibinin bu transfer karşılığında Rennes'e 20 + 8,5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Santrfor bölgesinde forma giyen Tel, Fransa'nın genç milli takımlarında 15 maçta 10 gol attı.

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