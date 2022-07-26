Bayern Münih yeni altın çocuğunu Fransa'da buldu! 16 yıl 110 günle Rennes tarihinin en genç oyuncusu olan Mathys Tel, resmen Alman devine transfer oldu.

Profesyonel olduktan sonra Ligue 1'de 49, Konferans Ligi'nde 15, Coupe de France'ta 15 dakika süre alan 17 yaşındaki yıldız, toplamda 79 dakika ile Bayern Münih'in yolunu tuttu.

Alman ekibinin bu transfer karşılığında Rennes'e 20 + 8,5 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Santrfor bölgesinde forma giyen Tel, Fransa'nın genç milli takımlarında 15 maçta 10 gol attı.