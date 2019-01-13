13 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tepebaşı Belediyesi Matematik Evi’nde düzenlenen eğitimlere katılan öğrenciler; matematiği farklı, çok kolay ve eğlenceli yollardan öğreniyor.
İHA'nın haberine göre; Tepebaşı Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve her yaştan insana farklı metotlar ile matematiği sevdirmeyi hedefleyen Matematik Evi’nde eğitimler devam ediyor.
6 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilen Matematiksel Puzzle etkinliğine katılan öğrenciler de Matematik Evi’nde matematik öğrenmenin farklı, kolay ve eğlenceli olduğunu söylüyor.
Gerçekleştirilen eğitim çalışmaları hakkında bilgiler veren Matematik Evi eğitmenleri, öğrencilerin matematiğe kendilerinin ulaştığını ifade ederek, “Biz burada matematiğin farklı yönlerini gösteriyoruz, etkinlik temelli çalışmalar yapıyoruz. Her hafta farklı etkinlikler geliştiriyoruz ve o etkinliği öğrencilere sunarak onlara uğraşmalarını sağlıyoruz. Kendilerini geliştiriyorlar ve bilgiye kendileri ulaşıyorlar. Amacımız, burada öğrencilere matematik yapacakları ortamı sağlamak, onlara farklı problemler sunup onların farklı düşünmelerini sağlamak. Bir nevi matematiksel düşünme becerilerini kullanmalarını, geliştirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bütün etkinliklerimiz özellikle somut materyale dayalı, öğrencilerimizin önüne somut materyal koyuyoruz. Bunlar çeşitli puzzle tarzı etkinlikler olabiliyor veya farklı matematiksel oyunlar olabiliyor. Bu oyunlar, onların farklı bir strateji geliştirmelerini, farklı düşünerek bir şeyler geliştirmelerini sağlayan oyunlar oluyor. Ayrıca problem çözmeye dayalı etkinliklerimiz de var, yine materyal kullanımı söz konusu. Bütün etkinliklerimiz aslında somut materyale dayalı. Öğrenciler kendileri uğraşarak, anlayarak, öğrenerek, dokunarak öğreniyorlar. Öğrenci için soyut olarak düşündüğümüz süreci somutlaşarak deneme yanılmaya kadar inmiş oluyoruz” diye konuştu.
“KOLAYCA VE EĞLENEREK ÖĞRENİYORUZ"
Matematik Evi’nde düzenlenen eğitim çalışmalarına katılan öğrenciler de farklı metotlar ve somut materyaller ile matematik öğrenmekten son derece mutlu oluyor. 11 yaşındaki Berra Sezengöz, “6. sınıfa gidiyorum. Aralık ayından beri Matematik Evi’ne geliyorum, etkinlikler de çok güzel. En sevdiğim ders de matematik. Buradaki matematik okuldakine benzemiyor. Burada daha çok etkinlik tarzı şeyler yapıyoruz. Okulda daha çok problem çözüyoruz. Burası daha eğlenceli ve matematik anlaşılması kolay” şeklinde konuştu.
12 yaşındaki Yağız Acer ise “Burası çok eğlenceli. Geçen ay geldim ve annem tekrar gelmemi istedi. Matematiği eğlenceli olarak öğretiyorlar. Öğrenmek de daha kolay oluyor. Puzzle ile öğretiyorlar, oyun oynayarak öğreniyoruz” dedi. Bengüsu Küçükaçıl isimli öğrenci ise “Burayı çok seviyorum. Burada, okulda öğrendiğimiz şeyleri değişik şekilde görebiliyoruz. Şekiller kullanıyoruz, daha iyi anlayabiliyorum şekillerle yaptığımız zaman” ifadelerini kullandı.
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