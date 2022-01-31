Masumlar Apartmanı Naci'nin hastalığı ne? Masumlar Apartmanı Naci Hoca'nın hastalığı mı nüksediyor?

TRT 1 ekranlarında her salı yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterinin hastalığı merak ediliyor. Masumlar Apartmanı 56. yeni bölüm fragmanında Naci Hoca'nın ellerinde çiçeklerle eve gelirken fenalaştığı görülüyor. Peki, Naci'nin hastalığı ne? İşte detaylar...

MASUMLAR APARTMANI NACİ'NİN HASTALIĞI NE?

Naci'nin hastalığı vücudunun farklı kısımlarında yaşadığı uyuşukluk ve hissizlik olarak bilinmektedir. Naci zaman zaman ellerini hareket ettirmemektedir. İzleyiciler Naci'nin hastalığının felç olduğunu düşünmektedir.