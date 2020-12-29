Tansel Öngel, son zamanların en popüler dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakteri ile dahil oldu. Dizide Safiye'nin sevgilisi Naci'yi canlandıran Tansel Öngel kimdir, kaç yaşındadır? İşte Tansel Öngel hakkında merak edilen detaylar...

TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Tansel Öngel, 24 Eylül 1976'da doğdu. 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. Halen İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir.

Bazı Televizyon Dizilerinde oynayan oyuncu Muhteşem Yüzyılda 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı. Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır.

TANSEL ÖNGEL'İN PROJELERİ

Kanıt Ateş Üstünde (2016)

KaanYaz'ın Öyküsü (2015) : Mert

Benim İçin Üzülme (2012) : Niyazi

Muhteşem Yüzyıl (2011) : Alvise Gritti

Geniş Aile (2010) : Cihangir

Kılıç Günü (2010) : Kılıç Ali

Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) : Yalçın

Elveda Derken (2007) : Kerim

Adak (2006) : Zeynel

Güz Yangını (2005) : Kerem

Kaybolan Yıllar (2006) -konuk oyuncu

Avrupa Yakası (2005) : Demir

Uy Başuma Gelenler (2004) : (Volkan)

Bizim Köyün Şarkısı (2018)

Babamın Kanatları (2016) - Resul

Son Mektup / Film (2015) : Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı

Mucize (2014) - Cemilo

Dekupe(Kısa Film) (2011) - Serkan

Kısmet(Kısa Film) (2004) - Kadir