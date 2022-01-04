TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı salı akşamları yeni bölümleri ile seyirci karşısındaki yerini alıyor. Son olarak 53. bölüm ile izleyiciyle buluşan dizinin 54. yeni bölüm fragmanı da yayımlanmadı. Peki Masumlar Apartmanı bu akşam neden yok, bitti mi? Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman?

MASUMLAR APARTMANI NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Fenomen dizi Masumlar Apartmanı 54. yeni bölümü merakla bekleniyor. Son bölümde Gülben ile Esat yeni evlerinde yeni bir başlangıç yaparken Safiye de Naci ile çıkmaza girmiştir. Beklenen 54. yeni bölüm 4 Ocak Salı akşamı yayın akışında yer almadı. Yılbaşı arası veren dizinin 11 Ocak Salı günü yayımlanması bekleniyor.

TRT 1 YAYIN AKIŞI - 4 OCAK 2022

12:15 Şefin Özel Konuğu (Altyazılı)

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mahrem (Altyazılı)

22:00 Türk Sineması “Kovan”

00:00 112 Acil Çağrı

01:15 Türk Sineması “Kovan”