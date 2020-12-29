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Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Masumlar Apartmanı 16. son bölüm...

TRT1'in kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan dizisi Masumlar Apartmanı 16. yeni bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Sevilen dizide bu hafta Han ve İnci'nin radikal bir karar alması olay yarattı. Peki şimdiden merakla beklenen Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

29.12.2020 - 23:58 | Güncelleme: ABONE OL
Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Masumlar Apartmanı 16. son bölüm...

Masumlar Apartmanı'nda her yeni bölümde heyecan katlanarak artıyor. Peki ilgiyle izlenen dizide bu hafta neler oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 16. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye, Naci’nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir. Eski eşi Gülru’nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır. Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için çabalamaktadır. Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye’nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.

Ege’nin Haluk’u eve getirmesi, İnci’nin duygularını altüst eder. İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.

MASUMLAR APARTMANI 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı 17. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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