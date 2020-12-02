Masumlar Apartmanı'nda her yeni bölümde heyecan katlanarak artıyor. Peki ilgiyle izlenen dizide bu hafta neler oldu, yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMLAR APARTMANI 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Safiye’nin ilk ve tek aşkı Naci yıllar sonra kapısına gelmiş, kanlı canlı karşısında durmaktadır. Ancak Hasibe’ nin gölgesi Safiye’ye rahat vermez, Naci’den uzak durması gerektiğini hatırlatır. Safiye yeniden alevlenmeye başlayan duygularını her zamanki gibi bastırmaya karar verir. Han’ın içinde bulunduğu çıkmazlar çoğaldıkça ona destek olmaya çalışan İnci’yle aralarındaki bağ kuvvetlenir. Han Gülben’in Esat’a olan takıntısı yüzünden ciddi önlemler almaya karar verir. Gülben evdeki bu yeni kurallar içinde sıkışıp kalır. Onun için kurulan hapishaneden çıkmanın yollarını arar. Ev ahalisinin gözü üzerinde oldukça bu hiç kolay olmayacaktır. Son anda imdadına İnci yetişir, Gülben çıkış biletini bulur. Ancak yaptığı planın neye mal olacağının farkında değildir.

MASUMLAR APARTMANI 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Masumlar Apartmanı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

