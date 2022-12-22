Masumiyet Müzesi'ne Nasıl Gidilir? Masumiyet Müzesi Nerede ve Ziyarete Açık Mı?

Masumiyet Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

19.yüzyıldan kalma tarihi bir evin müzeye dönüştürülmesiyle oluşturulan yapı, ilk kez bir roman hikâyesinden oluşturulan modern müzedir. 17 Mayıs 2014 yılında Avrupa Yılın Müzesi ödülünü alan müzenin içi roman kahramanlarının eşyalarından tasvir edilmiştir. Kahramanların kullandığı, giydiği hatta hayal ettiği şeyler kutulara ve vitrinlere konulmuştur.

Peki, müzeye ulaşım sağlamak isteyenler hangi güzergâhları izlemelidir. Oldukça merkezi konumda yer aldığından dolayı müzeye ulaşım kolay ve rahattır. Tramvay ile ulaşım sağlamak isteyenler Tophane durağında inip ortalama 10 dakikalık bir yürüme mesafesiyle müzeye ulaşım sağlayabilir.

M2 Yenikapı - Hacıosman hattını kullanarak Taksim'de inebilir. Buradan yürüyerek de müzeye ulaşım sağlayabilirsiniz. İETT olarak ise hemen hemen her ilçeden Taksim’e otobüsler bulunmaktadır. Yine Taksim’de inip yürüyerek bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Masumiyet Müzesi Nerede?

Sanatın gerçek hayata bir nevi harmanlanmasıyla ortaya çıkan müze, günümüzde pek çok sanatseveri kapılarını aralamaktadır. Özellikle Orhan Pamuk hayranı olan ve romanın izdüşümünü müzede görmek isteyenlerin adeta uğrak yeri haline gelen müze Tophane ile İstiklal Caddesi arasında yer alan üç katlı bir yapıda ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Müzenin açık adresi ise şu şekildedir: Çukurcuma Caddesi, Dalgıç Çıkmazı, 2, 34425, Beyoğlu, İstanbul, Türkiye.

Masumiyet Müzesi Ziyarete Açık Mı?

En merak edilen sorulardan biri müzenin hangi saatler arasında açık olduğu, giriş ücretleri gibi detaylardır. Masumiyet Müzesi; Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günleri saat 10:00 ile 18:00 arasında ziyaretçilerini ağırlamaktadır. Yani pazartesi hariç haftanın her günü müzeyi ziyaret edebilirsiniz. Müze her yıl 1 Ocak'ta, Kurban ve Ramazan bayramlarının ilk günlerinde kapalıdır. Müze bilet ücretleri ise öğrenci için 35 TL, yetişkin için ise 60 TL'dir. Müzedeki rehberli tur hizmetiyse 10 TL’dir.

Masumiyet Müzesi Gerçek Bir Hikâye Mi?

Öncelikle Orhan Pamuk’un yazdığı Masumiyet Müzesi romanı 2008 yılında yayınlanmıştır. Müzenin ana karakterleri Kemal ile Füsun arasında geçen aşkı gözler önüne sermektedir. Buna istinaden tamimiyle roman karakterlerinin yaşamının yansıttığı müze ise 2012 yılının baharında açılmıştır. Tüm duvarların camlı vitrinlerle dolduğu bir müze katı, Füsun'un saat, kıyafet ve tokaları, tuzluk, bıçak, çatal tarzı ev eşyalarıyla müze, Füsun'un ve ailesinin yaşadığı ev olarak tasvir edilmiştir.

Müzenin giriş katında bizi romanın baş kahramanlarından Kemal'in biriktirdiği sigara izmaritleri bulunmaktadır. Müze tıpkı kitapta olduğu gibi numaralandırılmış ve her bölüm sıra numarasıyla ayrılmış bir eşya barındırmakta. Ayrıca dönemin anlatıldığı kıyafetler, eşyalar, takılar ve Ara Güler’in fotoğrafları da müzeyi süslenmektedir.

En üst katta ise romanın ilk eskizleri ve müzenin tasarım şeklindeki ilk halleri yer almaktadır. Zemin katta yer alan kitap müzesine uğramadan turunuzu bitirmemenizi tavsiye ediyoruz. Orhan Pamuk kahramanlarının ve hikâyenin okuyucu tarafından daha iyi bir şekilde sindirilmesi için bu müzeyi açmıştır.