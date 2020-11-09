MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim belli oldu. MasterChef'te bu haftanın eleme adayları olan Furkan, Barbaros ve Uğur, eleme oyununda karşı karşıya geldi ve oldukça zor bir yemekle karşılaştılar. Mehmet Şef'in tarifi olan kaz ciğeri terrineyi en iyi yapan ve şefin tabağına en çok benzeten yarışmacı bir hafta daha Masterchef'te kalmayı garantilerken, en kötü yapan isim ise yarışmaya veda etti. Peki, MasterChef’te kim elendi? İşte 8 Kasım MasterChef Türkiye 2020’ye veda eden isim...

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef'te bu hafta kim elendi sorusunun yanıtı, nefes kesen yarışma programının takipçileri tarafından araştırılmaya başladı. Haftanın eleme adayları olan Furkan, Barbaros ve Uğur, Mehmet Şef'in özel tarifi olan kaz ciğeri terrineyi en iyi şekilde yaparak, şefin tabağına en yakın tabağı yapmaya çalıştı. Oldukça zorlu bir yemek olan kaz ciğeri terrineyi bitiren yarışmacılar arasından en kötü tabağı yapan ve MasterChef'e bu hafta veda eden isim belli oldu. Furkan, Barbaros ve Uğur arasından zorlu mücadelede en kötü tabağı yaparak mücadeleye veda eden isim Furkan oldu.

MASTERCHEF FURKAN KİMDİR?

2014 yılında Etiler Turizm Otelcilik Lisesi’ne başlayan Furkan Yalçın, mesleğe babasının 2013 yılında aşçıbaşı olması ile ilgi duymaya başladığını ifade ediyor. Mutfağa bulaşıktan başlayıp mesleğin zorluklarını görerek değerini anladığını söyleyen Yalçın, lise hayatı boyunca farklı organizasyonlarda yer alarak mesleğe dair tecrübeler edindiğini belirtmiştir.

Lise eğitimine devam ederken Karaköy’de kafe ve restaurant mutfaklarında menülerini düzenleyerek ve kendi menümü sunmaya başlayan Furkan Yalçin, ilk stajına lise yıllarında başlamıştır.. Çin Mutfağı üzerine eğitimler alan Yalçın, daha sonra kendini geliştirerek çeşitli yerlerde stajını tamamlamıştır.

Emek vererek ve öğrenme arzusu ile staj yaptığını söyleyen Yalçın, stajının sonunda otel yönetimi ve şefler tarafından beğenildiğimi gösteren bir başarı belgesi almış; hemen ardından da yaptığı iş başvurusu sonucunda işe girmiştir. Okulu ve iş hayatını bir arada götürdüğü belirten Yalçın, okulunu 2018 yılında uluslararası ve Türkiye içi yarışmalarda temsil etmesinin ardından, ödül almış ve mezuniyetinin ardından resmi olarak iş hayatına atılmıştır.

Bu süreçte, İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde 4 yıllık Gastronomi bölümünü kazanan ve iş ile eğitim hayatını tekrar bir arada götürmek zorunda kalan Furkan Yalçın, 2019 yılında MasterChef’e katılmış fakat konsantrasyon bozukluğu yaşadığı için basit bir tabakla elenmiştir.

Birçok sebep yüzünden okulunu yarım bırakmak zorunda kalan Furkan Yalçın, sonrasında iş hayatına odaklanarak kendisi için bir kariyer planı yapmıştır.

İl dışı ve il içinde ünlü şeflerle çalışarak kendine birçok deneyim kattığını ifade eden Yalçın, 2020 yılında çok iyi bir şekilde hazırlanarak Masterchef’e başvurduğunu ve başvurusunun kabul edildiğini; başvurusu onaylandıktan sonra ana kadroya seçilmesinin akabinde iş yerinden istifa ettiğini söylüyor.

Furkan Yalçın, sadece MasterChef’e odaklandığını ve yarışma boyunca her şeyin üstesinden geleceğine inandığının altını çiziyor.

MASTERCHEF’TE GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

MasterChef Türkiye’de eleme gecesi iki tur şeklinde düzenleniyor. İlk oyunda altı eleme adayı arasında yaratıcı yemek oyunu oynandı. Bu oyunda yarışmacılara Trabzon hurması verildi. Bunu ana ürün olacak şekilde bir yaratıcı yemek yapmaları istendi. Bazı yarışmacılar, oyun sırasında ne yapacaklarına tam karar veremedi ve bir süre bocaladılar. Sonrasında altı eleme adayı, verilen süre içinde yemeklerini yaptı ve şeflerin beğenisine sundu. Şefler, tadım yaptıktan sonra bu turda başarılı olan üç yarışmacı açıkladı. Bu turda MasterChef’te kalmayı garantileyenler Serhat, Barbaros ve Eray oldu.

Sevilen yarışmanın eleme gecesinde final eleme oyununa Tanya, Furkan ve Uğur kaldı. Bu üç yarışmacından istenilen yemek, Somer Şefin imza tabağı oldu. Bu üç yarışmacı, verilen sürede Somer şefin tabağına en yakın şekilde yapmak için uğraştı. Süre sonunda şefler, yemeğin tadı ile birlikte sunumunu da dikkate aldı. Değerlendirme sonunda gecenin en zayıf tabağına sahip olan Tanya, MasterChef’ten elendi.