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        Haberler Gündem MasterChef’te kafa karıştıran soru: Agar agar nedir, nereden elde edilir?

        Agar agar nedir, nereden elde edilir?

        TV8'de ekranlara gelen MasterChef'te "agar agar" sorusu kafaları karıştırdı. Özellikle sosyal medyada "Agar agar nedir, nereden elde edilir?" sorusu yanıtını arıyor. İşte agar agar hakkında merak edilen bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 21:05 Güncelleme: 21.11.2023 - 21:05
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        Agar agar nedir?
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        MasterChef’te mavi takım kaptanı Alican ile kırmızı takım kaptanı Batuhan arasında oynanan düelloda yarışmacılara, "Agar agar nereden elde edilir?” sorusu yöneltildi. Seçenekler arasında; Spirulina, Kırmızı alg, Baklagiller, Zizania yer alırken doğru yanıt merak konusu oldu. İşte agar agar hakkında detaylar...

        AGAR AGAR NEDİR?

        Agar su yosunlarından elde edilen bir tür jelatindir. Kelime olarak Malayca "jel" anlamına gelen "agar-agar" kelimesinden gelmektedir. Agar, mikrobiyolojik testlerde, dişçilikte, elektrokimyada, formikaryum yapımında vs. alanlarda malzeme olarak kullanılmaktadır. Agar, çorba, dondurma ve jöleli yiyeceklerde kıvam artırıcı olarak kullanılır. Anmitsu ve Mizuyōkan gibi geleneksel Japon yiyeceklerinin imalatında kullanılır. Agar tamamen kokusuz ve tatsızdır.

        AGAR AGAR NEREDEN ELDE EDİLİR?

        A-Spirulina

        B-Kırmızı alg (Su yosunu)

        C-Baklagiller

        D-Zizania

        Doğru cevap: B

        JELATİN NEYDEN YAPILIR?

        Jelatin, öncelikle hayvan kökenli kolajen içeren malzemelerden elde edilir. Bu malzemeler genellikle sığır kemikleri, balık pulları ve deridir. Ayrıca, hayvansal olmayan jelatin alternatifleri de bulunmaktadır; bunlar, deniz yosunu türlerinden elde edilen agar-agar ve karragenan gibi bitkisel kaynaklı maddelerden yapılır.

        BİTKİSEL JELATİN ALTERNATİFLERİ:

        Agar-agar: Deniz yosunundan elde edilen ve jelatin gibi davranan bir bitkisel maddedir.

        Karragenan: Kırmızı yosunlardan elde edilen ve gıda endüstrisinde kullanılan başka bir bitkisel jelleştirici ajandır.

        Pektin: Meyve ve sebzelerden elde edilen ve gıda endüstrisinde kullanılan doğal bir jelleştirici ve kıvam arttırıcı ajandır.

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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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