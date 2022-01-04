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MasterChef’te çeyrek final ilk oyunu kim kazandı? 3 Ocak MasterChef’te yarışmacıların puan tablosu

MasterChef Türkiye’de çeyrek final için geri sayım başladı. Günün ilk oyunu sonrasında puanlama yapıldı MasterChef’te günün konuk şefi Yılmaz Öztürk idi. En iyi tabağı çıkarmak için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar 10 üzerinden puanlar aldılar. Peki, MasterChef’te çeyrek final ilk oyunu kim kazandı? İşte 3 Ocak MasterChef’te yarışmacıların puan tablosu

04.01.2022 - 00:35 | Güncelleme: ABONE OL
MasterChef’te çeyrek final ilk oyunu kim kazandı? 3 Ocak MasterChef’te yarışmacıların puan tablosu

MasterChef Türkiye 2021’de son beşe kalan yarışmacılar, çeyrek finale kalmak için şeflerden en yüksek puanları almak için kıran kırana mücadele ediyor. 3 Ocak Pazartesi MasterChef’in son bölümünde konuk şef Yılmaz Öztürk’ün özel tarifi, ilk oyunda yarışmacılardan istendi. Teknik yemeği en iyi şekilde yapmaya çalışan yarışmacıları şefler, on üzerinde verdiği puanlar ile değerlendirdi. Peki MasterChef'te en yüksek puanı hangi yarışmacı aldı? İşte puan tablosu...

3 OCAK MASTERCHEF’TE İLK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef’te günün ilk yemeği konuk şefin tabağı idi. Yılmaz Öztürk Şefin tabağının adı “Açık ateşte trakya kıvırcık, zahterli firik keşkek” idi. Aynı şekilde hazırlamaları için verilen süre bir saat idi. Sürenin bitiminde hazırlanan tabakların tadımını konuk şef ile birlikte yapıldı ve dört şef puanlarını on üzerinden verdi. İlk oyunda en fazla puanı alan Tahsin oldu.

HANGİ YARIŞMACI KAÇ PUAN ALDI?

Tahsin: Yılmaz Öztürk 8 + Somer Şef 7 + Danilo şef 8 + Mehmet Şef 7 = 30

Dilara: Yılmaz Öztürk 7 + Somer Şef 6 + Danilo şef 7 + Mehmet Şef 6 = 26

Sergen: Yılmaz Öztürk 8 + Somer Şef 8 + Danilo şef 7 + Mehmet Şef 6 = 29

Hasan: Yılmaz Öztürk 7 + Somer Şef 7 + Danilo şef 7 + Mehmet Şef 7 = 28

Eren: Yılmaz Öztürk 7 + Somer Şef 6 + Danilo şef 7 + Mehmet Şef 5 = 25

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