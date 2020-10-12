MasterChef yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanacak. Bu akşam oynanacak kaptanlık yarışında yarışmacılar tavuk ile yaratıcı bir yemek yapmaya çalışacak.

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

MASTERCHEF'TE DÜN KİM ELENDİ?

MasterChef'te dün eleme heyecanı yaşandı. Dün yayınlanan eleme gecesinde final turuna kalanlar Sefa, Walison, Ebru oldu. Bu üç yarışmacıdan bu turda istenilen yemek, Somer şefin özel tarifi ile hazırlanan Hamsi Kuşu oldu. Bu yemeğin hazırlanması için verilen süre ise 45 dakika idi. Yarışmacılar, MasterChef'te kalabilmek için Somer şefin tabağına en yakın olacak şekilde hazırlamak için uğraş verdi. Süre sonunda şefler tadım yaptı. Tadım sonrasında final oyununda birinci olanın Sefa olduğunu açıkladılar. Devamında ise gecenin en zor kararını açıkladı. Oybirliği ile aldıkları karar göre eleme oyununu kaybeden, MasterChef Türkiye 2020'ye veda eden Walison oldu.