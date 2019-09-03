TV8 ekranlarında milyonlarca kişi tarafından izlenen MasterChef Türkiye yarışmasında iki etaplı eleme turu geçildi. İkinci sezonuyla ekranlara taşınan fenomen yarışmaya 42 kişi başladı ve bu kişiler arasından en başarılı 14 kişi belirlendi. Bu yarışmacılar arasına Onur Dursun da dahil oldu. Sempatik tavırlarıyla ilgiyi üzerine çeken Onur Dursun bu sezon iddialı isimler arasında yer alıyor.

ONUR DURSUN KİMDİR?

20 yaşındaki Onur Dursun, MasterChef'e İzmir'den katılıyor. İzmir'de sağlık görevlisi olarak çalışan Onur Dursun, "Bu yılın MasterChef'i Hasankaleli Onur olacak" ifadelerini kullanarak yarışmaya başlamadan önce iddialı bir aşçı olduğunu dile getiriyor.