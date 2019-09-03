TV8 ekranlarında milyonlarca kişi tarafından izlenen MasterChef Türkiye yarışmasında iki etaplı eleme turu geçildi. İkinci sezonuyla ekranlara taşınan fenomen yarışmaya 42 kişi başladı ve bu kişiler arasından en başarılı 14 kişi belirlendi. Bu yarışmacılar arasına Cemre Uyanık da dahil oldu. İddialı isimlerden bir diğeri olan Cemre kendini kanıtlamak için elinden geleni yapıyor.

CEMRE UYANIK KİMDİR?

Cemre Uyanık 27 yaşında ve yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olduğunu söyleyen Cemre Uyanık küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu hayranı olduğunu ve özellikle de yemeklerle alakalı animeler seyretmeyi sevdiğini belirtiyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'te kendini deneyip göstermek istediğini kaydetti.