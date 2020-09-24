MasterChef Türkiye dün akşam heyecan doruktaydı. MasterClass heyecanı damgasını vurdu. MasterClass'lara dün akşam bir yenisi daha eklendi ve stüdyoda yaşanan birbirinden heyecanlı anlar ekrana geldi. TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan MasterChef 2020'de bu akşam sırası ile Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef'in verdiği eğitimlerden geçen yarışmacılar arasından biri kişi birinci oldu ve Somer Şef'in açıkladığı ödülü kazandı!
MASTERCHEF MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?
MasterChef'te bu akşam yarışmacıları, takım önlüklerini çıkarıp beyaz önlüklerini giydi ve şeflerden MasterClass dersleri aldı. İlk olarak 16 yarışmacı, Mehmet şefin verdiği tabak düzeni, tabaklama üzerine eğitim aldı. Eğitim sonunda yarışmacılar, gösterilen teknikleri kullanarak tabak sunumu hazırladılar.
Şefler, tek tek dolaşarak yarışmacıların hazırladığı tabak sunumu örneklerini inceledi. Sonra değerlendime yaptılar ve 9 kişi sonraki tura geçti. Danilo şeften MasterClass alma şansını yakalayan isimler; Serhat, Furkan. Özgül, Barbaros, Tanya, Eray, Emir, Ebru, Duygu oldu.
İkinci turda sekiz yarışmacı, Danilo şeften burger MasterClass eğitimi aldı. Eğitim sonrasında yarışmacılar önce hamburger ekmeği yaptı. Devamında bir hamburger yaptılar. Şefler, yapılan hamburgerlerin tadımını yaptıktan sonras MasterClass'ta finale kalan isimleri açıkladı. Bu akşam, MasterClass'ta son tura kalan yarışmacılar Duygu, Özgül, Furkan ve Eray oldu.
MasterClass finalinde son ikiye kalan isimler Eray ile Duygu oldu. Şeflerin oybirliği ile açıkladığı karara göre bu akşam MasterClass ödülünü kazanan Eray oldu.
MASTERCLASS ÖDÜLÜ NEYDİ?
MasterChef 2020'de bu akşamki MasterClass ödülünü kazanan yarışmacı, ülkemizdeki, dünyanın en iyi 100 restoran arasına giren iki restorandan birine sahip olan Maksut Aşkar tarafından verilecek MasterClass alma şansı yakalayacak!
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