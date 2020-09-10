MasterChef Türkiye'de dün akşam Kırmızı ve Mavi takım İtalyan Menüsü ile elemeye gitmemek için mücadele verdi. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık en iyi tabağı çıkarmaya çalıştı. Peki MasterChef Türkiye kim kazandı? MasterChef Türkiye eleme adayları kimler? İşte 9 Eylül MasterChef Türkiye son bölümünde yaşananlar...
MASTERCHEF TÜRKİYE DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları İtalyan Trittorio hazırladı. 5 çeşit tabaktan oluşan İtalyan lezzetlerini en iyi şekilde şeflere servis eden iki takım arasından sadece bir takım daha çok beğenildi ve dokunulmazlık oyununu kazanan Kırmızı takım oldu.
MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI - 9 EYLÜL 2020
Eleme potasına giden Mavi takım, kendi aralarında bireysel dokunulmazlık oyunu için yarıştı. Berker, Emir, Ayyüce, Duygu, Esra, Ebru, Özgül Mehmet Şef'in 'Dana Fileto' yemeği için yarıştı. En iyi tabağı çıkaran Emir bireysel dokunulmazlığı kazandı. Eleme adayları ise Duygu, Ebru, Furkan ve Ayyüce oldu.
Yarın akşam üçüncü takım yarışının ardından son eleme adayı belirlenecek.
MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM FRAGMANI
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