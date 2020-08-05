MAsterChef Türkiye kim kazandı? sorusu dün akşam ilk 16'ya kalan 2. yarışmacının kim olduğunu merak eden izleyicilerin gündeminde. MasterChef Türkiye 2020 için nefesler tutuldu. MasterChef Türkiye'de yarışacak asıl 16'ya kalan ilk yarışmacı önceki akşam ikinci yarışmacı da dün akşam belirlendi. 3. yarışmacı ise bu akşam belirlenecek. MasterChef'te son 16'ya kalmak isteyen 28 yarışmacı kıyasıya bir rekabete giriyor. MasterChef son bölümde yaşananlar haberimizde.
MASTERCHEF'DE İLK YEMEK ÇÖKETME KEBABI OLDU
MasterChef Türkiye final turunun ikinci akşamında 28 yarışmacının 14'ü kişilik ikinci grubu yarıştı. Bu grup en iyi çökertme kebabını yaparak son 16'ya kalmaya bir adım daha yaklaşmak için ter döktü. En çökertme kebabını yapan 5 yarışmacı ilk 16'ya kalmaya bir adım daha yaklaştı. Çökertme kebabını en iyi yapan yarışmacılar Duygu Acarsoy, Rezzan Atan, Sefa Okyay Kılıç, Özgül Coşar, Esra Tokelli ve Berker Başmanav oldu.
MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI? 5 AĞUSTOS
Çökertme kebabını en iyi yapan 5 yarışmacı MasterChef 2020'nin ilk 16'sına kalarak asıl MasterChef macerasına başlamak için kıyasıya rekabete girdi. Yumurta üzerine yapılan yaratacılıkta ne iyi tabağı çıkaran yarışmacı yani MasterChef 2020'nin 16'sına çıkma şansı kazanan ikinci yarışmacı DUYGUoldu. 16'ya çıkan ilk yarışmacı Serhat olmuştu.
MASTERCHEF 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
MasterChef'in bu akşam ekranalra gelecek bölümünde büyük mücadelenin ardından 1 yarışmacı daha ilk 16'ya kalacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!