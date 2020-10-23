MasterChef Türkiye'de son bölümde menüde ekler, dereotlu poğaça, sakallı sandviç, sosyete mantı, vişne mekik ve çilekli tart vardı. Yarışmacılar oyuna başladıktan sonra şefler Mavi ve Kırmızı takımın her şeyi bırakıp karşı istasyona geçmesini istedi.

Yapılan oylama sonucunda Mavi takım 4-3 kazandı. Kırmızı takım bu hafta bir kez daha dokunulmazlığı kaybedince yeniden eleme oyununa gitti.

ELEME OYUNU SONRASI DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Kırmızı takımın dokunulmazlık oyununu kaybetmesi sonrasında eleme oyununda Somer Şef'in yaptığı Hint yemeği Rogan Josh yapıldı. Yarışmacılar yemeği yaparken zor anlar yaşadı. Eleme oyunu sonrası dokunumlazlığı kazanan kişi Ebru oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı alan Ebru eleme adayı olarak Tanya'yı belirledi. Takım oylaması sonrasındaysa Emir diğer aday oldu.

21 Ekim günü oynanan oyun sonrası eleme adayları Berker ve Sefa olmuştu.