MasterChef Türkiye'nin son bölümünde Konya'nın nefis yerel lezzetleri vardı. Dokunulmazlık oyununu kazanmak isteyen yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. Birinci dokunulmazlık oyununu Kırmızı takım kazanmış ve Mavi takım kaptanı Sefa birinci eleme adayı olmuştu. MasterChef Türkiye eleme adayı kim oldu? MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef dokunulmazlık oyununu en iyi yemekleri yapan Kırmızı takım aldı. Mavi takımdan Sefa birinci eleme adayı olmuştu. Mavi takımın geriye kalan iki üyesi Serhat ve Barbaros eleme oyunu oynadı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Barbaros ve Serhat, Mehmet şefin zorlu tabağını yaptı. Şefler Barbaros'un tabağını beğendi, ikinci eleme adayı Serhat oldu.

ELEME ADAYLARI: Sefa ve Serhat