İki kaptanın seçimi ile oluşan takımlar, bu akşam MasterChef 53. bölümde konsepti “mezeler” olan dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kazanmak isteyen takımlar arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna şefler, verilen sürede en lezzetli mezeleri yapan takımı açıkladı. Kaybeden takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu için bir kez daha mutfağa girecek ve kazanan isim, bir arkadaşını eleme potasına gönderecek. Sonrasında konseyde de ikinci eleme adayı belli olacak. 31 Ağustos MasterChef Türkiye yeni bölüme dair tüm gelişmeler haberimizde.

MASTERCHEF’TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de bu akşam ekrana gelen ilk dokunulmazlık oyununda Tahsin’in kaptanı olduğu Mavi takım ile Emre’nin kaptanı olduğu Kırmızı takım, karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyunu konsepti ise mezeler… Şefler, takımlardan on adet meze yapmasını istedi. Bu meze çeşitleri; mercimek köfte, vişneli yaprak sarma, fava, levrek marin, çerkez tavuk, balık köftesi, ciğer tava, paçanga böreği, tereyağlı karides, çıtır kabak... Bu yemekleri yapmaları için verilen süre ise 1 saat oldu. Dokunulmazlık oyunu öncesinde şefler, mavi takıma kazandıkları avantaj için üç seçenek sundu. Mavi takım, beş dakika ek süre avantajını seçtiğini söyledi.

Süre sonunda şefler, takımların hazırladığı mezeleri tek tek tadımını yaptı. Sonrasında değerlendirme sonucunda hangi yemekte hangi takım başarılı sırayla açıklandı. On adet mezeden altısını rakibine göre daha iyi yapan Mavi takım, ilk dokunulmazlık oyununu kazandı. Gecenin en iyi yemeği kırmızı takımın kazandığı ciğer tava oldu. Vişneli yaprak sarma da ise şefler, her iki takımın da kazanamadığını açıkladı.



MASTERCHEF’TE BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2021’de dokunulmazlık oyununu kaybeden Kırmızı takım, siyah önlükleri ile mutfağa bir kez daha girdi. Bireysel dokunulmazlık oyununda yapılacak yemek Somer Şefin imza tabağı Pithivier oldu. Oyun öncesinde şef, yarışmacılara yemeğin tüm püf noktalarını açıkladı. Yemeğin yapılması için verilen süre ise 45 dakika idi. Süre sonunda şefler, dört yarışmacının yaptığı yemeği başarılı buldu. Bu isimler; Sergen, Burcu, İbrahim ve Emre oldu. Finalde ise bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan ismin Sergen olduğu açıklandı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER

MasterChef’te bu akşam haftanın ilk iki eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlığı kazanan Sergen takım kaptanı Emre'yi söylerken, takım oylaması sonrası oy çokluğu ile Fatma potaya girdi.