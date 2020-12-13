MasterChef Türkiye 12 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan son bölümü Konya'da çekildi. Konya'nın yöresel yemeklerinin yapıldığı bölümde Kırmızı takım yarışmayı kazandı. Mavi takım ise elemeye gitii.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Mavi takımda Serhat ve Barbaros eleme oyunu oynadı. Mehmet şefin zorlu tabağını en iyi çıkaran isim ise Barbaros oldu. Böylelikle Sefa ve Serhat eleme adayı oldular.

MASTERCHEF'İN SON BÖLÜMÜNDE GERİLİM

MasterChef Türkiye'de 17. haftanın 2. dokunulmazlık oyunu Konya'da oynandı. Kırmızı takım yemeğini yetiştirmeye çalışırken yarışmanın iki iddialı ismi Emir ve Eray arasında oldukça yüksek tansiyonlu anlar yaşandı.