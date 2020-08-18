MasterChef 2020'nin ilk kaptanlık mücadelesi için dün akşam yarışmacılardan tulumba tatlısı yapmaları istendi. İlk oyunda son üçe kalan isimler ise Berk, Tanya, Serhat oldu. Peki, MasterChef'te ilk kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve Kırmızı takımda kimler var? İşte 17 Ağustos MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF TÜRKİYE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de bu akşam itibari ile ana kadrodaki yarışmacılar arasında mücadele başladı! Elemelerden geçerek MasterChef'in ana kadrosuna seçilen 16 yarışmacı, sezonun ilk kaptanlık oyununda karşı karşıya geldi. Yarışmacılardan kaptanlık oyunu için 45 dakikada 25 adet tulumba tatlısı yapmaları istendi. Süre sonunda 7 kişi yemeğini yetiştiremedi. Bu kişiler Ebru, Barbaros, Sedat, Ayyüce, Furkan, Uğur, Duygu idi. Son üçe kalan isimler ise Tanya, Berk ve Serhat oldu. Bu üçü arasından Mavi takımın kaptanı Tanya oldu.

MASTERCHEF 2020 MAVİ VE KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI

MasterChef Türkiye son bölümde sezonun ilk kaptanlık oyunu oynandı. Oyunu kazanan Tanya oldu. Mavi takımın kaptanı olan Tanya, Kırmızı takımın kaptanı olarak Ayyüce Kamit'i seçti. Sonrasında ise takımları belirlemeye başladılar. ilk seçimi Tanya yaptı. Yapılan seçimler sonrasında Mavi takım ve Kırmızı takım şu şekilde oluştu;

MAVİ TAKIM: Emir, Berk, Esra, Ebru, Eray, Özgül, Gülşah

KIRMIZI TAKIM: Serhat, Barbaros, Duygu, Uğur, Furkan, Sedat, Celal