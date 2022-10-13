Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? sorusu TV8 ekranlarında yaynlanan programı takip eden seyirciler tarafından araştırılıyor. 12 Ekim günü yayınlanan programın son bölümünde Ayaz kaptanlığında Mavi Takım ve Burak Kaya kaptanlığında kırmızı takım dokunulmazlığı kazanmak için ter döktü. Mehmet Çetinkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna tarafından belirlenen yemekleri yapan yarışmacılar arasından bireysel dokunulmazlığı kazanan isim belli oldu. İşte, 13 Ekim 2022 MasterChef eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu detayları...