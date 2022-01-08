MasterChef'te ilk üçe kim kaldı?

MasterChef finali heyecanı devam ederken dün akşam ekrana gelen bölümde yarı finale kimlerin kaldığı belli oldu. Dün ki yarışmada Sergen, Hasan, Eren ve Tahsin arasından bir isim Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından finalist seçildi.

MASTERCHEF'TE İLK 3'E KİM KALDI?

7 Ocak günü yapılan etapların tümünden toplam 56 puan alan Eren finale çıkacak il üç isim arasında girmeyi garantiledi. İlk 3'e adını yazdıracak diğer iki yarışmacı ise Pazar günü Sergen, Tahsin ve Hasan'dan birinin elenmesiyle belli olacak.

MASTERCHEF YARI FİNALE KİM KALDI?

Sergen, Tahsin ve Hasan ise sırasıyla 54, 52 ve 50 puan alarak yarı finale adlarını yazdırdılar.

Son üçe kalacak isim ise Pazar akşamı ekrana gelecek olan yarı final heyecanında belli olacak. Sergen, Tahsin ve Hasan'dan 9 Ocak Pazar günü yayınlanacak bölümde en düşük puanı alan yarışmacı MasterChef'e veda edecek. Böylelikle finale 3 yarışmacı kalacak.