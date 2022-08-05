MasterChef Türkiye'de ana kadro şekillemeye başladı. Bilindiği gibi MasterChef'de ana kadrosuna katılan son isim Çağatay olurken, beşinci isim bu akşam belli olacak. Ana kadro için son iki önlük kalırken, bu önlüklerin sahibi kim olacak merak konusu oldu. Peki MasterChef'te son iki önlük kimin olacak? 5 Ağustos 2022 MasterChef kim kazandı, birinci olan yarışmacı belli oldu mu?