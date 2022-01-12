MASTERCHEF’TE İLK FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef Türkiye’de günün konsepti Kırmızı oldu. Yarışmacılar, kendi menülerini oluşturdu. Menüde soğuk başlangıç, ana yemek ve tatlı var. İlk oyunda yarışmacılar kafalarında oluşturdukları soğuk başlangıcı yapmak için uğraştı. Süre sonunda yapılan yemekler şeflerin beğenisine sunuldu. İlk oyunda yarışmacıların aldığı puanlar şöyle; Tahsin 17, Hasan 24, Eren 25. Böylece ilk oyunda en çok puanı toplayan Eren oldu.

İkinci etapta ana yemek yapıldı. Verilen sürenin bitimiyle şefler, hazırlanan yemeklerin tadımını yaptı ve kritik puanları açıkladı. İkinci oyunda Hasan 23, Eren 22, Tahsin 19 puan aldı. Toplamda ise Tahsin 36, Eren 47, Hasan 47 puana yükseldi.

Son oyunda ise yarışmacılar en lezzetli tatlıyı yapmaya çalıştı. Bir saatlik süre sonunda yapılan tatlılar şeflere ikram edildi. Şefler, tadım sonrasında yarışmacıları on üzerinden değerlendirdi. Son oyunda şeflerin verdiği puanlara göre toplamda 74 puan toplayan Eren, MasterChef'in ilk finalisti oldu. Hasan 68 puana yükselirken Tahsin 61 puan alabildi.