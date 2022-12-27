MASTERCHEF İLK CEKETİ KİM KAZANDI?

Her gün bir ceket mücadelesinin olacağı MasterChef 2022'de sadece dört ceket sahibini bulacak. Pazartesi günü de ilk ceket için MasterChef jürisi yarışmacıları iki aşamalı bir oyuna soktu. İlk turda ise son 5'teki yarışmacıların, MasterChef'e kabul edildikleri ilk tabakları yeniden yorumlayarak yapmalarını istedi. Ardından şeflerin değerledirmesi sonrasında oylar verildi.

Buna göre; Burak 16, Kıvanç 21, Metin 20, Ayaz 19 ve Görkem 17 puan alarak ilk turu tamamladı. Yarışmacılar ikinci aşamada ise bir şef tabağı yapıyor. Bu tabağı konuk şef Ahmet Dede hazırlandı. MasterChef'in ilk finalisti böylelikle 50 puanla Metin oldu.