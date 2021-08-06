MasterChef'te dün akşam kim kazandı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olarak yer aldığı efsanne yarışma MasterChef Türkiye 2021 Ana kadosunun 5. ismi açıklandı.

MASTERCHEF'TE DÜN GECE KİM KAZANDI?

Yayınlanan her bölümüyle sosyal medyada gündem olan MasterChef Türkiye 2021'in 5 Ağustos perşembe gecesi ekrana gelen 30. bölümünde final turu heyecanı yaşandı. Şimdiye kadar 4 ismin katıldığı 221 MasterChef ana kadrosuna girmek için yarışan Ateş, Mete, Umutcan, Sergen ve Tunahan son turda Basmati pilav ve barbunya ana ürünü olan yaratıcı bir yemek ile jüri karşısına çıktı. Gecenin kazananı ve 2021 ana kadrosunun 5. ismi Tunahan oldu.

2021 MASTERCHEF ANA KADROSUNA ŞİMDİYE KADAR GİREN İSİMLER

Fatma Polat

Milhan Erdem

Dilara Başaran

İbrahim Cingözler

Tunahan olarak