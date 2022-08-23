MASTERCHEF'TE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te takım oyunu heyecanı başladı. Mavi ve kırmızı olarak iki takıma ayrılan takımlar ilk kez bu akşam karşılaşıyor. Takım oyununu hangi takımın kazanağı merak konusu oldu. Takım oyununu kaybeden takım, kendi arasında yemek yaparak bireysel yemeği en iyi yapan bir kişi bu akşam dokunulmaz olacak. Eleme adayı ise yapılan oylama sonucu belli olacak. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağız