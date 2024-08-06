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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef takım oyununu kim kazandı? 6 Ağustos MasterChef haftanın ilk takım oyunu kazananı açıklandı!

        Haftanın ilk takım oyunu! 6 Ağustos MasterChef takım oyununu kim kazandı?

        MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 6 Ağustos Salı günü yarışmacılar haftanın ilk takım oyunu için gruplara ayrıldılar. Ege mezeleriyle şefleri etkilemeye çalışan mavi ve kırmızı takım kıyasıya mücadele etti. Peki, 6 Ağustos 2024 MasterChef takım oyununu kim kazandı? İşte haftanın ilk takım oyunu kazananı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 20:01 Güncelleme: 07.08.2024 - 00:05
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        • 1

          MasterChef'te 6 Ağustos Salı akşamı yarışmacılar haftanın ilk takım oyununu oynandı. Mavi ve kırmızı takım Ege mezeleri ile şefleri etkilemeye çalışırken bir yandan da kıyasıya rekabet etti. Hatırlanacağı gibi, şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Emre mavi takım kaptanı oldu. Emre kırmızı takım kaptanı olarak Ayşe'yi seçti. İşte 6 Ağustos Salı akşamı MasterChef'te yaşan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ilk oyununu kazanan Mavi Takım oldu.

        • 3

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Emre en iyi menemeni yaparak mavi takım kaptanı oldu. Emre kırmızı takım kaptanı olarak Ayşe'yi seçti.

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          Mavi Takım

          Emre (Takım kaptanı)

          Murat Can

          Semih

          Nigar

          Kaan

          Ezgi

          Beril

          Onur

          Kerem

          Beyza

        • 5

          Kırmızı Takım

          Ayşe (Takım kaptanı)

          Serhat

          Çağlar

          Nevzat

          Alper

          Ümmühan

          Kerem

          Zeynep

          Hakan

          Deniz

        • 6

          MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİMLER GİRDİ?

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

          Şirin

          Yudum

          Enes

          Akın

          Ensar

          Zübeyde

          Sercan

          Beyza Nur

          Adel

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