MasterChef'te 6 Ağustos Salı akşamı yarışmacılar haftanın ilk takım oyununu oynandı. Mavi ve kırmızı takım Ege mezeleri ile şefleri etkilemeye çalışırken bir yandan da kıyasıya rekabet etti. Hatırlanacağı gibi, şeflerin değerlendirmeleri sonucunda Emre mavi takım kaptanı oldu. Emre kırmızı takım kaptanı olarak Ayşe'yi seçti. İşte 6 Ağustos Salı akşamı MasterChef'te yaşan gelişmeler...