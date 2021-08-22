TV8'in fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye'de heyecan bu akşam devam ediyor. Yarışmada ana kadro için bu akşam ter döken isimlerden biri olan Sergen Özen ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

MASTERCHEF SERGEN KİMDİR?

Sergen Özen, 25 yaşında ve aslen Tekirdağlı'dır. Geçen sene de yarışmaya katılmış fakat eleme turunda yemeğin sosunu katmayı unutması nedeniyle elenmişti.

Otelcilik lisesinden mezun olan Özen, dokuz senedir aşçılık yapıyor. Köftecilik üzerine dükkanı olan yarışmacı, geçen sezon yaptığı hayatı yapmayacağını ve yarım kalan hesabı kapatmaya geldiğini belirtti.

Demi glace sosu ile mantarlı kuzu yemeği ile şeflerin karşısına çıkan Sergen Özen, tura geçmeyi başardı.